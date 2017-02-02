Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı

İstanbul 6’ıncı Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Tuğba Özerk avukatıyla birlikte katılırken, davalı Altan Nuh’u avukatı temsil etti.

"BİRKAÇ KEZ DE ŞİDDETİNE UĞRADIM"

Duruşmada söz alan Özerk, “Eşimle 3 buçuk ay aynı çatı altında yaşadık. Fikirlerimiz uyuşmuyordu. sürekli tartışıyorduk. Birkaç kez de şiddetine uğradım. Zaten kendisi Amerika’ya taşındı.İki buçuk aydır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istiyorum. Başka bir talebim yoktur. Eşimle her türlü konuda anlaştık. Birbirimizden hiçbir talebimiz olmayacaktır” dedi.

BOŞANDILAR

Tarafları ve tanıkları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul ederek çiftin boşadı.

TUĞBA ÖZERK: RAHAT BİR NEFES ALDIM

Kararın ardından duruşma salonunda çıkan Özerk, yakınlarına sarıldı. Adliye önünde açıklama yapan Özerk, “Bitti, tek celsede boşandık. Böylesi de çok iyi oldu. Çok mutluyum gerçekten. Allah bir daha böyle şeyler ne bana ne de başkalarına yaşatmasın. Kimse de sessiz kalmasın. Birçok kadın yaşıyor bunları. Tanıklar her şeyi anlattılar. İşime odaklıyım artık her şey çok güzel olsun. İnşallah artık yüzüm gülsün. Boşanmasına karar verildi denince çok rahat bir nefes aldım. Kendisi yurt dışında. Hiç konuşmuyoruz, konuşmak ta istemiyorum” dedi.

"BEN DE HERKES GİBİ EVLAT SAHİBİ OLUP YUVA KURMAK İSTERİM"

Bir gazeteci Özerk’e “Bundan sonra evliliğe bakışınız değişecek mi ?” diye sordu. Özerk, “İyi bir şey olursa, iyi biri olursa neden bakmayayım. Ben de bir evlat sahibi olup yuva kurmak isterim herkes gibi” dedi.

Özerk son olarak herhangi bir tazminat veya nafaka alacak mısınız sorusuna "Yok canım ne tazminatı. Allah’tan benden talep etmediler" diyerek adliyeden ayrıldı.