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TÜİK enflasyon sepetinde değişikliğe gitti

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsimsel ürünler için ağırlık sistemi değiştirildi.

25.01.2017 - 10:55
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılmaya başlanacak.

TÜİK AÇIKLAMASI:

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) belirli bir referans dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen bir fiyat endeksidir. 2005 yılında yayımlanmaya başlayan 2003=100 temel yıllı üretici fiyat endeksi 2014 yılından itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi olarak yayımlanmaktadır.

Uluslararası norm ve standartlara uygun olarak zincirleme endeks yöntemi ile hesaplanan Yİ-ÜFE'de endeks sepetini oluşturan faaliyete dayalı ürün grupları (CPA), endeks ağırlıkları, fiyat derlenen firmalar her yıl güncellenmekte ve güncellemeler kurum web sayfasından paylaşılmaktadır.

Yİ-ÜFE'de kullanılan kısım ve bölüm düzeyindeki ağırlıklar ulusal hesaplarsisteminden, ürün grubu ve firma detayındaki ağırlıklar ise sanayi üretim anketindenderlenen veri setinden hesaplanmaktadır. 2017 yılı için kısım ve bölüm düzeyindek iağırlıkların hesaplanmasında yeni ulusal hesaplar sistemi kullanılmıştır.

TOPLAM 44 ÜRÜN EKLENDİ

Yİ-ÜFE'de firmalardan yurt içinde üretimi yapılan ve endeks kapsamına dahilolan ürünlerin, KDV, ÖTV vb. dolaylı vergiler hariç satış fiyatları her ayın 5, 15 ve 25inci günü için derlenmektedir. Bazı ürünlerde ise ayın tamamını kapsayacak şekildeağırlıklı ortalama fiyatlar takip edilmektedir.

2017 yılında Yİ-ÜFE endeks kapsamına bir tanesi madencilik ve taş ocakçılığı sektöründen, diğerleri imalat sanayi sektöründen olmak üzere toplam 44 ürün eklenmiştir. 2016 ve 2017 yıllarına ait endeks hesaplamalarında kullanılan ürün, firma ve fiyat sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

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