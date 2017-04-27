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TÜİK, Türkiye'deki ölüm nedenlerini açıkladı

İstatistiklere göre en sık rastlanan ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları.

27.04.2017 - 18:20
  1. Haberler
  2. Sağlık

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TÜİK 2016 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. En sık rastlanan üç ölüm nedeni değişmedi.

EN FAZLA ÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN

2016 yılındaki ölümler en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. 162,876 kişi dolaşım sistemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Dolaşım sistemi hastalıkları ölüm vakalarının %39,8'ini oluşturdu.

İstatistiklerde sıralamayı %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %11,9 ile solunum sistemi hastalıkları takip ediyor.

HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ EN YOĞUN İLLER

Tüik raporunda ölüm nedenleri ikamet edilen yerlere göre de açıklandı. Dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybedenlerin en yoğun olduğu iller; Amasya, Sakarya, Aydın, Yozgat ve Denizli.

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