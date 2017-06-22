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Tülin Şahin: Bu yaz tatil yok

Tülin Şahin, çoğu ünlünün aksine yaz tatili planlarını rafa kaldırdı, işe yoğunlaştı.

22.06.2017 - 07:09
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12 yıldır evli olduğu ünlü şef Mehmet Özer'den tek celsede boşanan güzel manken Tülin Şahin, kendini işine verdi.

Tülin Şahin: Bu yaz tatil yok

TATİLİ KIŞIN YAPACAK

Üç günlük Marmaris tatilini noktalayıp İstanbul’a dönen Tülin Şahin, uzun tatil planlarını kış aylarına bıraktı.

"SADECE ÇALIŞACAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde televizyon programının sezon finalini çeken Şahin, “Görünüşe göre bana bu yaz tatil yok, sadece çalışacağım. Türkiye’deki çekimlerin yanı sıra yurtdışı bağlantılı birkaç katalog işi var. Tatil keyfi kışa kaldı” dedi.

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