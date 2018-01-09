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Tülin Şahin'in Cindy'e benzerliği Avustralya basınında

Ünlü manken Tülin Şahin, yabancı basının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 08:03..
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Harper’s Bazaar’ın bu ayki sayısında Tülin Şahin vardı.

"KESİN AKRABALAR"

Derginin Avustralya edisyonunda Cindy Crawford’a benzerliğinden dolayı, Şahin hakkında, “Dünyaca ünlü Türk süper model adeta Cindy’nin ikizi. Böyle bir benzerlik olamaz. Şu ana dek, bu kadar güçlü bir benzerlik görmedik. Kesin akrabalar” ifadesini kullandı.

Tülin Şahin'in Cindy'e benzerliği Avustralya basınında

"DNA ŞART"

İki modelin, saç rengi, gözleri, kaşları ve benine kadar her şeyinin tıpa tıp benzediğini yazan dergide, “Kesin bir gen ve DNA testi yaptırmaları gerekiyor” yorumu da yapıldı.

Tülin Şahin'in Cindy'e benzerliği Avustralya basınında

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