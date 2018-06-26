Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere MYK'yı topladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, bugün yapılacak olan kurultaya ilişkin açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan istifası istenen Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamada, “Böyle bir şey olabilir mi efendim. Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok.” dedi.

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Özkan, “CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye’yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.