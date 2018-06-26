taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.501
USD
4,7038
EURO
5,5026
ALTIN
191,09
PETR
74,8800

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

Seçim hezimetinin ardından CHP'liler tarafından istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 10:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

tuncay özkan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere MYK'yı topladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, bugün yapılacak olan kurultaya ilişkin açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan istifası istenen Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamada, “Böyle bir şey olabilir mi efendim. Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok.” dedi.

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek ViDEO

Özkan, “CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye’yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

87
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

273
İstanbul için dolu alarmı

İstanbul için dolu alarmı

40
Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili

105
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

51
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

140
Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak şoför arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak şoför arıyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM