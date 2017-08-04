Tuncay Özkan'dan sarıklı polise tepki

Çanakkale Bayramiç'te sakallarını uzatan ve sarık takan polis memurunun tıbbi kontrol için resmi polis aracıyla Çanakkale merkeze giderken 155'e ihbar edilmesi ve Bayramiç Kaymakamı'nın polisi görevden almasına Tuncay Özkan tepki gösterdi.

"LAİKLİK KORUNMALI"

Özkan, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili; "Türbanlı polis oluyor da sarıklısı neden olmasın? Bu insanlar deli değil. Sadece aceleciler. Türbanlı general isteyene deli demiyorsunuz! Cumhuriyet'i tutan laiklik bu denli zayıflatılınca ortaya bunların çıkması kaçınılmazdır. Türkiye ne olursa olsun laikliğini korumalıdır" dedi.