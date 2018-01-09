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Tuncay Şanlı: Aşk yok muhabbet var

Eski futbolcu Tuncay Şanlı, açıklamasıyla yanındaki kadını güldürdü.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 07:24..
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Tuncay Şanlı, önceki gün eğlenmek için dışarıya çıktı. Arnavutköy’deki bir kulübün kapısında görüntülenen Tuncay Şanlı'ya yanındaki kadın soruldu.

"AŞK DEĞİL MUHABBET"

Şanlı, “Yüzünü saklayan kişi sevgiliniz mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Aşk yok, ama sohbet ve muhabbet var.” Bu sırada gruptaki şapkalı genç kız gülmeye başladı.

ŞANLI KARİYER

Tuncay Şanlı; Sakaryaspor ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra İngiltere'ye transfer olmuştu. Burada istediği çıkışı yakalamayan Tuncay Şanlı yeniden Türkiye'ye döndü ve Bursaspor'da oynamaya başladı. Son olarak Hindistan Ligi'nde oynadı ve futbolu bıraktı.

Tuncay Şanlı: Aşk yok muhabbet var

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