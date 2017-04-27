Tunceli'de 6 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.
BARINMA ALANLARINA BOMBARDIMAN
Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alındı.
SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.