Tunceli'de 6 PKK'lı öldürüldü

Kim Jong Un'un 2013'te NBA yıldızı Dennis Rodman'ı ağırladığı tesis, uydu fotoğrafları ile görüntülendi.

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Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve açığa alınan 9 bin 103 emniyet personelinin tam listesi yayımlandı.