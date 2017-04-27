taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.522
USD
3,5706
EURO
3,8982
ALTIN
145,46
PETR
51,6000

Tunceli'de 6 PKK'lı öldürüldü

Tunceli'de saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 6 teröristin hava harekatı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

27.04.2017 - 08:15
  1. Haberler
  2. Gündem

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.

BARINMA ALANLARINA BOMBARDIMAN

Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alındı.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

80
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

33
Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

31
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

50
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

31
Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

22
Paris'te binlerce polisten protesto yürüyüşü

Paris'te binlerce polisten protesto yürüyüşü

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM