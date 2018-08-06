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Tunceli’de biri turuncu listede 6 terörist öldürüldü

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

İHA | 06.08.2018 - 08:58..
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Tunceli Valiliği Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığını bildirdi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Valilik açıklamasında, "Sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup operasyonumuz devam etmektedir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve 600 bin TL ödüllü Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edilmiştir.

Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman askerimizin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edilmiştir." denildi.

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