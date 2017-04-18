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Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

2 askeri helikopterin düşen polis helikopterinin enkazına ulaştığı bildirildi. Helikopterdeki 12 kişi şehit oldu.

18.04.2017 - 16:54
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Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Tunceli'de 2500 rakımlı tepeye, 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan helikopter düştü.

12 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.

Bölgeye, Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA BİRLİKLERİ ULAŞTI

Karadan yola çıkan jandarma birlikleri helikopter enkazına ulaştıklarında, helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğunu tespit ettiler.

Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
(Fotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

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