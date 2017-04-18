Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Tunceli'de 2500 rakımlı tepeye, 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan helikopter düştü.
12 KİŞİ ŞEHİT OLDU
Helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.
Bölgeye, Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
JANDARMA BİRLİKLERİ ULAŞTI
Karadan yola çıkan jandarma birlikleri helikopter enkazına ulaştıklarında, helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğunu tespit ettiler.
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