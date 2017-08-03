taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.195
USD
3,5402
EURO
4,2001
ALTIN
144,23
PETR
52,4800

Tunceli'de plajlar doldu

Sıcaklıkların 41 dereceye kadar yükselmesiyle serinlemek isteyenler soluğu Munzur Çayı kıyısındaki plajlarda aldı.

03.08.2017 - 17:18
  1. Haberler
  2. Yaşam
Tunceli'de plajlar doldu

Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli'de halk, Munzur plajlarına akın etti.

Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı.

GURBETÇİLERİN DE TERCİHİ MUNZUR ÇAYI

Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege ya da Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi nedeniyle Munzur Çayı'nın kenarındaki plajlar dolup taştı.

Tunceli'de plajlar doldu

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli'den yana kullandığını belirterek, "Ben Batı'da tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur'da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur'un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor." dedi.

Tunceli'de plajlar doldu

BODRUM YA DA ÇEŞME YERİNE TUNCELİ

Almanya'dan gelen Hasan Ulu ise, Çeşme ya da Bodrum sahilleri yerine Tunceli'de Munzur Çayı kıyısını tercih ettiklerini ve bu yüzden pişman olmadıklarını söyledi.

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

Tunceli'de plajlar doldu

İlginizi Çekebilir
Ağustos ayı için burçlara öneriler
Astrolog Binnur Zaimler Ağustos ayı için her burcun değerlendirmesini yaptı ve özel tavsiyelerde bulundu.
Hıngal nedir
Mantıların şahı denen Hıngal, 8 bin yıllık bir lezzettir.
Toplumsallaşma sürecinde kadın
Fotoğrafçı Emre Levent Malkoç, kadının toplumsallaşma sürecinden geçerken yaşananlar hakkında yazdı.
Mutlu bir ev için ihtiyacınız olan 5 renk
Ev dekorasyonunda neşe ve mutluluk duygularını uyandırmak için kullanılabilecek temel 5 renk var.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

55
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

68
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

104
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

183
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

165
YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

212
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM