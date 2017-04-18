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Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli'de hakim, savcı ve polisleri taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

18.04.2017 - 13:51
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Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hakim ve polislerin içerisinde bulunduğu helikopterle irtibat kesildi.

2 HAKİM 7 POLİS VE 3 PERSONELİ TAŞIYORDU

2500 rakımlı tepeye düşen helikopterde, 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personel olduğu belirtiliyor.

KOORDİNATLAR TESPİT EDİLDİ

Koordinatların tespit edildiği, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibinin helikopterle Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.

Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.

Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ADALET BAKANI, KAYMAKAM'DAN BİLGİ ALDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tunceli'de içerisinde bir hakimin de bulunduğu ve düştüğü değerlendirilen polis helikopteriyle irtibatın kesilmesine ilişkin, Tunceli Valisi Osman Kaymak'ı telefonla aradı.

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