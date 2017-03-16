Tunceli'de yaralı su samuru bulundu

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda vatandaşlar, yaralı halde yavru su samuru buldu.

Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

TEDAVİ EDİLECEK

Ekipler, yaralı yavru su samurunu alarak tedavisi için veteriner hekime götürdü. Ayağında yara bulunan su samurunun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

NESLİ TEHLİKEDE

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Hasan Boy, "Veteriner hekim tarafından tedavisi ve bakımı yapıldı. İyileştiğine emin olduğumuz zaman bulunduğu bölgeye bırakacağız. Bu, Munzur Vadisi’nde farklı türlerin ne kadar geniş popülasyona sahip olduğunu gösteriyor. Bu tür hayvanların kıymetini bilmek lazım. Nesli tehlike altında olan bir tür.” dedi.