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Tunceli'de PKK'nın Ovacık özel güç sorumlusu öldürüldü

Ovacık ilçesi Yaylagünü köyü kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.

30.05.2017 - 00:42
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı terörist grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliği sevk edildi.

ABD YAPIMI SİLAHLA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon başlatan güvenlik güçleri akşam saatlerinde Ovacık İlçesi'ne bağlı Yaylagünü köyü kırsalında PKK'lı terörist grupla karşılaştı. Çıkan çatışmada bir terörist M16 silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.

KOD ADI: ROHAT DİYAR

Öldürülen teröristin örgütün sözde Ovacık özel güç sorumlusu 'Rohat Diyar' kod isimli Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Rohat Diyar'ın 2003 yılından itibaren örgüt içerisinde silahlı faaliyetler yürüttüğü, Tunceli ve özellikle Ovacık bölgesinde birçok eyleme katıldığı tesbit edildi. Güvenlik güçleri Diyar'ın öldürülmesiyle örgüte Tunceli bölgesinde büyük darbe vurulduğu ikaydedildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon sürdürülürken güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında zaman zaman çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Tunceli'de PKK'nın Ovacık özel güç sorumlusu öldürüldü

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