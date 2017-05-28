Tunuslu sanatçıdan Cumhurbaşkanı'na hediye

Şitivi'nin Kazablanka'da bulunan atölyesinde düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı adına hediyeyi Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz teslim aldı.

Üç metre yüksekliğinde, bir buçuk metre eninde ve 300 kilo ağırlığındaki eserde, aşağıdan yukarıya doğru Hüsn-i Hat ile Muhammed Resulullah ibaresi yer alıyor.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Öz, Şitivi'nin dünyaca tanınmış ünlü bir heykeltraş olduğunu ve 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı döneminde Fas'ı ziyareti sırasında yine önemli eserlerinden birini hediye ettiğini söyledi.

DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİN BİR ÖRNEĞİ

Büyükelçi Öz, "Sayın Şitivi, Türkiye'de nisan ayında yapılan referandumun ardından büyükelçiliğimizle temasa geçerek, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu başarıdan dolayı ve Türkiye'deki anayasal değişikliğin sembolize edilmesi amacıyla bir eserini daha hediye etmek istediğini belirtti. Bugün burada bu hediyeyi Cumhurbaşkanımız adına teslim almak üzere bulunuyoruz. Muhammed Resulullah yazan bu bronz eseri cumhurbaşkanlığımızda muhafaza edilmek üzere Türkiye'ye göndereceğiz. Şitivi'nin bu jestini aslında Türkiye ve Fas arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının da bir timsali olarak görüyorum. İki halk arasındaki yakınlık ve iki ülke yönetimleri arasındaki yakınlığı sembolize eden bu jesti çok anlamlı buluyorum." dedi.

"ERDOĞAN İLE İFTİHAR EDİYORUM"

Heykeltraş Şitivi de "Türkiye'nin kalkınmasında büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bronzdan yaptığım bu eseri hediye etmekten dolayı çok mutluyum. Zor koşullara rağmen Türkiye'nin önünü açtığı için Sayın Erdoğan ile iftihar ediyorum. Allah'tan kendisine muvaffakiyetler dilerim. Ayrıca Türkiye ve Sayın Erdoğan'a selamlarımı ileterek bu naçizane hediyeyi kabul etmelerini diliyorum." diye konuştu.

Aslen Tunuslu olan heykeltraş Muhammed Sahbi Şitivi, 35 seneyi aşkın bir süredir Fas'ta yaşıyor. Heykellerinde hat sanatını da kullanan Şitivi, bu alanda ilk eser veren heykeltraşların arasında yer alıyor. Uluslararası alanda bir çok sergiye imza atan Şitivi, Türkiye'de 2015 yılında Ankara ve İstanbul'da birer sergi düzenlemişti.