taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7692
EURO
4,4957
ALTIN
158,92
PETR
68,0700

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi

Başkent Tunus'un Habib Burkiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup, yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamları protesto ederek yürüyüş düzenledi.

AA | 09.01.2018 - 19:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi

Tunus'un bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler yapıldı.

KEMER SIKMA PROTESTOLARI

Habib Burkiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup, kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamları protesto etti.

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi

"PROTESTOCULARA KULAK VERİN"

Tunus'taki siyasi taraflar, yılbaşında gelen zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak gerçekleşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulusal Uzlaşı Koalisyonu içinde en fazla (68) milletvekili bulunan Nahda Hareketi Partisi, hükümetin "protestocuların kaygılarına kulak vermesi" gerektiğini belirtti.

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi

"HALKÇI CEPHE GÖSTERİCİLERİN İÇİNDE"

Tunus'ta sol partilerin ittifakı ve muhalefette yer alan Halkçı Cephe'nin sözcüsü Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söyledi.

Mecliste 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe'nin başkentteki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hamami, şunları kaydetti: "İnsanlar, iş haklarını ve ülkelerini savunmak için sokağa çıktılar. Gösteriler meşrudur. Halkçı Cephe de bunları destekliyor ve içindedir. Halkçı Cephe başından beri protestolardadır ve destekçileriyle katılım göstermiştir."

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi

Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi


GÖSTERİLERDE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra, sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı dünkü gösterilerde 44 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir
İtalya ve Almanya’da mafyaya operasyon
İtalya ve Almanya'da mafyaya yönelik dev operasyonda yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.
MOSSAD Başkanı: İran'da gözlerimiz var
İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İran'daki protestolara destek vererek, bir devrim olduğunu görmek istediğini söyledi.
Afganistan’a yapılan gıda yardımları pazarda satılıyor
WFP ve UNICEF'ten çocuklar için Afganistan'a gönderilen gıda yardımları eşit olarak dağıtılmadığı gibi, gıda paketleri de birçok süpermarkette açık bir şekilde satılıyor.
Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 3 hafta geçiren Japon astronotun boyu 9 santim uzadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

163
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

194
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

150
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

357
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

76
ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

129
Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM