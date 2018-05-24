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Tur teknesinin dümeni kilitlendi; faciadan su altından müdahaleyle dönüldü

Marmaris'te turistlerle geziden dönen 2 katlı ve 24 metrelik tur teknesinin dümeni kilitlendi. Denizciler su altından müdahale ederek gemiyi güçlükle durdurabildi.

İHA | 24.05.2018 - 03:55..
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İçinde yabancı turistlerle birlikte turdan dönen günübirlik tur teknesi ilçe körfezine giriş yaptı. Yat Limanı’na giren gemi, manevra yaparken, gaz teli kopunca dümeni kilitlendi.

Tur teknesinin dümeni kilitlendi; faciadan su altından müdahaleyle dönüldü


TEKNE LİMANDA SÜRÜKLENDİ

Kontrolü kaybedilen tekne, limanda sürüklenmeye başladı. Tekne personeli bağırarak çevredeki denizcilerden yardım istedi. Bu sırada ahşap teknede bulunan yabancı turistler büyük panik ve korku yaşadı.

Denize atlayan çevredeki denizciler, müdahale etmeye çalıştı. Sürüklenen tekne, limanda demirli başka bir günübirlik gezi turu yapan tekneye çarptı.

SU ALTINDAN MÜDAHALE YAPILARAK DURDURULDU

Kaptanların ve gemicilerin su altında yaptığı müdahaleyle, kilitlenen dümen açıldı ve tekne, limana demir attırıldı. Korku ve panik yaşayan turistler, kazadan yara almadan atlattı.

Dümeni kilitlenen ve çarpılan teknede küçük çaplı olarak pruva kısmında hasar olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Liman Başkanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tur teknesinin dümeni kilitlendi; faciadan su altından müdahaleyle dönüldü


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