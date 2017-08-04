Turistlerin gözü Kaş'ta

Antalya'nın en batısındaki ilçe olan, dağların yeşili ile Akdeniz'in mavisi arasına yerleşen Kaş, doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor. Yaz nüfusu 100 bini geçen Kaş'a gelenler, mavinin onlarca tonunu barındıran denizine girmenin yanı sıra dalış, yamaç paraşütü ya da Likya yolunda yürüyüş yapıyor. Likya uygarlığına başkentlik yapmış Patara ve Xanthos gibi antik kentleri geziyor.

YAYLALARI GEZENLER VAR

Turkuaz rengi ile dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler ayrıca ilçenin sedir ormanlarıyla kaplı yaylalarını gezerek huzur buluyor.

60 KİLOMETRELİK SAHİL BANDI

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likya'nın en önemli merkezi, liman kenti olan Kaş'ta 60 kilometreyi aşan sahil bandının bulunduğunu belirtti.

Kocaer, 1600'lü yıllarda bir Teke beyinin tepeden Kaş'ı ve Meis'i izlediğini ardından da "Meis göz ise burası da Kaş olur" dediğini anlattı.

Kaş'ta turizmin 1980'li yıllarda başladığını ve ilçeye ilk olarak kendilerini "hippi" olarak tanımlayan görece zengin olmayan turistlerin geldiğini ifade eden Kocaer, ilçenin adının duyulmasıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yoğun turist akışının başladığını dile getirdi.

30 BİN TURİST GİRİŞ YAPTI

Ardından 1990'lı yıllarda ise ilçede paket turizmin başladığını aktaran Kocaer, şöyle konuştu:

"Kaş'a dalış, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü yapmak, yaylaları görmek, deniziyle kumuyla buluşmak için dünyanın her bölgesinden turistler geliyor. En büyük ilgiyi ise yerli turistlerden görüyoruz. Son yıllarda Kaş, yerli turizmin merkezi haline geldi. Burada sakin dinlenme alanları var. Mavi yolculuğun en güzeli burada. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, insanlar istediği yerden denize girebiliyor. Yılda ortalama konaklamalı 500 bin turisti ağırlıyoruz. Bu turistlerden yüzde 70'ini yerli turistler oluşturuyor. Limanımızdan yat ve teknelerle 30 bin turist giriş yaptı. Meis Adası'na ise yılda 35 bin kişi gidiyor ve geliyor."