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Turizm sektöründe işler yolunda

Bu yıl erken rezervasyon kampanyasının başlatıldığını söyleyen Bakan Nabi Avcı, 2017 yılının 2016'dan iyi olduğunu söyledi.

07.06.2017 - 10:10
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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce şehit yakınları ve gaziler için Şoförler Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı.

"RUSYA PAZARI İYİ TOPARLANDI"

Avcı, iftarın ardından çıkışta gazetecinin sorularını da yanıtladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle turizm sektörünün beklentileriyle ilgili bir soru üzerine Avcı, şunları söyledi: "Turizm sezonu iyi gidiyor. Bu yıl erken rezervasyon kampanyasını erken başlattık. Dolayısıyla bu kampanyaya ciddi bir rağbet oldu. İç turizm çok önemli. Rusya pazarı iyi toparlandı, Almanya ve İngiltere pazarlarında bir kıpırdanma var ancak Rusya pazarı kadar değil.

Turizm sektöründe işler yolunda

"2018 HEPSİNDEN İYİ OLACAK"

İnşallah zaman içerisinde oralar da toparlanmış olacak. 2017 yılı 2016'dan dahi iyi olacak, 2018 yılı hepsinden iyi olacak."

Turizm sektöründe işler yolunda(Bakan Avcı, bir şehit çocuğu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.)

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