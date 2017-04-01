Turizmde yeni trend 'Hint düğünleri'

Inventum Mice Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak yaptığı açıklamada, Hindistan, Avrupa ülkeleri ve ABD'den turist grupları getirdiklerini söyledi.

Hintlilerin düğün organizasyonu için en çok tercih ettikleri ülkelerin başında Tayland'ın geldiğini ifade eden Özpak, ancak Türkiye'nin altyapısının Tayland'dan daha iyi olduğunu kaydetti.

"TEK EKSİĞİMİZ TANITIM"

Özpak, "Tek eksiğimiz tanıtım. Biz de şirket olarak tanıtımı hızlandırıyoruz ve bunun da sonuçlarını alıyoruz." dedi.

Hindistan'da Antalya'nın iyi bilinmediğine değinen Özpak, kentin tanıtımı için milyarlarca dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı.

Hindistan'dan düğün talepleri gelmeye başladığına dikkati çeken Özpak, şunları kaydetti: "Her düğün için 400 ila 800 kişi arasında seyahat oluyor. Genelde 4 gece konaklıyorlar. Uçak, konaklama ve düğün için gerekli ritüelleri var, onların hizmetini sağlıyoruz. Sadece bir düğünün cirosu, dönemine ve oteline göre 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında değişebiliyor. Hintli için doğumu ve ölümü arasındaki en önemli etkinlik düğünleri. Düğünleri için yaşıyorlar, düğünleri için ölüyorlar."

"AMACIMIZ ANTALYA'YI İKİNCİ TAYLAND YAPMAK"

Hindistan'da bazı düğünlere 10 bin kişinin katıldığına işaret eden Özpak, yurt dışında düzenlenen düğünlerin konuk sayısının bin 500'e kadar çıkabildiğini bildirdi.

Gerekli tanıtımların ardından Antalya'yı ikinci Tayland yapmayı amaçladıklarını belirten Özpak, "Çünkü Tayland'dan sıkıldılar, 30 senedir bütün düğünler orada yapılıyor. Antalya'yı tanıtmanın tam zamanı, Tayland'ın verdiği yorgunluk, yeni alternatif arayışları var. Bunu Antalya ile dolduracağız." diye konuştu.

"SON BİR AYDA TALEPLER ARTTI"

Hint düğünü için son bir ayda taleplerin arttığına işaret eden Özpak, düğünlerin en çok ekim-nisanda düzenlendiğini, bunun da Antalya'nın kış turizmine katkı sağladığını söyledi.

Yılda 20, 30 düğün yapmayı hedeflediklerini, bu seneyi de 10-15 düğünle tamamlayacaklarını ifade eden Özpak, "Antalya'da en az 100 otel çok iyi şekilde Hint düğününe kendini adapte edebilir, altyapısını hazırlayabilir." dedi.

Kente 28 Mayıs-1 Haziran'da Hindistan'ın en büyük 250 acente yetkilisini getirerek tanıtım programı düzenleyeceklerini anlatan Özpak, bunun turizmde iki ülke arasındaki en büyük tanıtım etkinliği olacağını kaydetti.

Özpak, "Sadece yurt dışında yapılan Hint düğünlerinin yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında. Biz doğru tanıtım faaliyetleriyle orta vadede bu pastadan ilk etapta yüzde 20'lik bir pay alabiliriz. Orta vadeyi tutturursak, uzun vadede çok iyi yerlere geliriz. Ağırlama kalitesinden servis, ses, ışık, eğlence gruplarının çeşitliliğine, deniz, kum ve tarihi yerlere kadar bakıyorlar. Bizde aradıkları her şey fazlasıyla var." değerlendirmesinde bulundu.