Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Van’ın Başkale İlçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulup arama yapılan kamyonda 1 ton 30 kilo kaçak tütün bulundu.

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İspanya 24 saatte 526 göçmeni kurtardı

İspanya son 24 saat içinde iki kurtarma operasyonu yaptı, bir kurtarma operasyonuna da destek verdi.