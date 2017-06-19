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Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Bölgenin güvenliğini sağlamak için Körfez'de olan Türk birliğinin ilk görüntüsünü dün El Cezire yayınlamıştı. Yeni fotoğraflar geldi.

19.06.2017 - 15:06
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Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda, TSK'nın Katar coğrafyasına uygun kamuflaj rengi seçmesi dikkat çekti.

Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

El Cezire'nin yayınladığı video

İLK EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI

Türk askerlerinin Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdikleri de belirtildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar ile diplomatik ilişkilerini kestikten iki gün sonra, 7 Haziran tarihinde TBMM’de Katar’a asker konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma görüşmeleri öne çekilerek onaylanmıştı.

Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

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