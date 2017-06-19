Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda, TSK'nın Katar coğrafyasına uygun kamuflaj rengi seçmesi dikkat çekti.
El Cezire'nin yayınladığı video
İLK EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI
Türk askerlerinin Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdikleri de belirtildi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar ile diplomatik ilişkilerini kestikten iki gün sonra, 7 Haziran tarihinde TBMM’de Katar’a asker konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma görüşmeleri öne çekilerek onaylanmıştı.