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Türk düşmanı Wilders sandık başında

Müslümanlara ve Türklere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Geert Wilders, oyunu kullandı.

15.03.2017 - 11:17
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Türk düşmanı Wilders sandık başında

Hollanda'da yaklaşık 13 milyon seçmen bugün sandık başına giderek parlamentodaki isimleri belirleyecek.

TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANI

Seçim kampanyasını Türk ve Müslüman düşmanlığı üzerinden yürüten ırkçı Geert Wilders da korumalarıyla birlikte oy kullanmaya gitti.

Den Haag'da oyunu kullanan ırkçı lider, objektiflere yansıdı.

Türk düşmanı Wilders sandık başında

MÜSLÜMANLARI KOVACAĞIM DEMİŞTİ

Irkçı Wilders, iktidara gelmesi durumunda Müslümanları ülkeden kovmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı istediğini açıklamıştı.

31 PARTİNİN YARIŞI

Hollanda'da 12,7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ve parlamentodaki 150 sandalye için 31 parti yarışıyor. Bunlardan 14'ünün en az bir sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimde hiçbir partinin tek başına iktidar olması için gerekli 76 sandalyeye ulaşması beklenmiyor. Anketler 28 partiden 14’ünün mecliste en az bir sandalye alacağını gösteriyor. Ülkedeki 400 bin göçmen seçmenin oylarının belirleyici olduğu belirtiliyor.

Türk düşmanı Wilders sandık başında

Türk düşmanı Wilders sandık başında

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