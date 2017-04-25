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Türk ekonomisi iyiye gidiyor

En anlaşılır ekonomi yazarı Güngör Uras, son veriler ışığında ekonomide canlanmanın başladığını söylüyor.

25.04.2017 - 09:26
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türk ekonomisi iyiye gidiyor

iş gücü

Milliyet gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras, Türk ekonomisi için şunları söylüyor;

GÜVEN YÜKSELİYOR

-Türkiye İstatistik Kurumu ile Merkez Bankası’nın yayımladığı güven endeksleri, üretici (reel sektör) güveni ile tüketici güveninin arttığını gösteriyor. Üreticinin ve tüketicinin de güveninin artması ekonomi için çok önemlidir. Güven artışı üretimin önünü açar.

ÜRETİM ARTIYOR

-Kapasite kullanım oranları, imalat sanayiinde üretimi işaret ediyor.

PERAKENDE CANLANIYOR

-Perakende ticaret sektörü güven endeksine göre de perakendede canlanma başladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ BÜYÜYOR

-Ekonomide en önemli göstergelerden biri imalat sanayiinde kapasite kullanım oranlarının değişimidir. Ekonomide önemli olan, mevcut kapasitelerin kullanımıdır. Mevcut kapasiteler kullanılmadan yeni yatırımlar başlayamaz. Kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 78.4 oldu. Bu oran yılın ilk 4 ayının en yüksek kapasite kullanım oranı. Geçen yılın nisan ayının yüzde 77.0 olan kapasite kullanım oranının da üzerine çıktı.

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