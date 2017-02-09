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Türk ekonomisinin geleceği parlak

Türkiye, 2030 yılında dünyanın en büyük 12'nci ekonomisi haline gelecek. 2050'de 5 trilyon dolar barajı aşılacak.

09.02.2017 - 09:40
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Türk ekonomisinin geleceği parlak

ekonomi

Dünyanın önde gelen ekonomik denetim ve yönetim hizmetleri kuruluşlarından PriceWaterhouseCoopers (PwC) tarafından 158 ülkede yapılan “World 2050” adlı ekonomik öngörüler araştırması geleceğe ışık tutuyor.

FRANSA'YI GEÇİP 2030'DA EN BÜYÜK 12'NCİ EKONOMİ OLACAK

PwC'nin Türkiye ile ilgili öngörülerinde pozitif bir trend söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2011 yılında 772 milyar dolarlık GSYH değeriyle OECD ülkeleri arasında 16'ncı sırada yer alan ve yüzde 8.5’luk büyüme oranıyla Çin'in ardından ikinci sırada bulunan Türkiye, Fransa'yı geçerek 2030 yılında dünyanın en büyük 12'nci ekonomisi haline gelecek.

Türk ekonomisinin geleceği parlak

TÜRKİYE 2050 YILINDA 5 TRİLYON DOLAR BARAJINI AŞACAK

Araştırmaya göre önümüzdeki 17 yıl içinde 2.7 trilyon dolarlık GSYH değerine ulaşması beklenen Türkiye'nin, 2050 yılında ise 5 trilyon dolar barajını aşacağı tahmin ediliyor.

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