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Türk hackerlardan Fitch’e siber saldırı

Türk hackerlar, Fitch’in Türkiye’ye yönelik tavrını eleştirerek, kuruluşun internet sitesini saatlerce erişime kapattı.

08.02.2017 - 10:49
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu düşürmüş, not görünümünü de "durağan"da tutmuştu.

Kredi notlarının açıklanmasına Türk hackerler da tepki gösterdi. Türk Hack Team, Fitch Ratings’in resmi internet sayfasına ağır bir saldırı yaptı.

Türk hackerlardan Fitch’e siber saldırı

FİTCH'E ERİŞİMİ KAPATTILAR

Hackerler, saldırı sonucunda siteyi erişime saatlerce kapattı. Türk Hack Team yöneticileri, öncü bir saldırı yaptıklarını, kuruluşun Türkiye’ye yönelik tavrının değişmemesi durumunda saldırıların artarak devam edeceğini belirtti.

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