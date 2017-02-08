Türk hackerlardan Fitch’e siber saldırı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu düşürmüş, not görünümünü de "durağan"da tutmuştu.
Kredi notlarının açıklanmasına Türk hackerler da tepki gösterdi. Türk Hack Team, Fitch Ratings’in resmi internet sayfasına ağır bir saldırı yaptı.
FİTCH'E ERİŞİMİ KAPATTILAR
Hackerler, saldırı sonucunda siteyi erişime saatlerce kapattı. Türk Hack Team yöneticileri, öncü bir saldırı yaptıklarını, kuruluşun Türkiye’ye yönelik tavrının değişmemesi durumunda saldırıların artarak devam edeceğini belirtti.