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Türk hackerlardan Hollanda'ya saldırı

Hollanda'yla yaşanan diplomatik krizin ardından bu durum Türk hackerleri kızdırdı.

12.03.2017 - 19:32
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Hollanda'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve Türk gurbetçilere yönelik tavrı ve sert tutumu tepkilere neden oldu.

TÜRK HACKERLAR SALDIRIYA GEÇTİ

Krizin yaşandığı saatlerde Hollanda devlet sitelerini hedef alan hackerler, sitelere ağır saldırı altına aldı. Saldırı sonrasında bazı siteler saatlerce erişime kapatıldı. Ayrıca Government.nl isimli hükümet sitesinden de binlerce data çekilerek bilgileri yayımlandı.

Türk hackerlardan Hollanda'ya saldırı

SİTELERDE 'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM'  DİNLETTİRDİLER

Yine hackerler, saldırı yaptıkları devlet sitelerine de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını yerleştirilerek, ziyaretçilere bu şarkıyı dinlettirdi. Türk Hack Team yöneticileri, 10 binden fazla Hollandalı kişinin de kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ifade ederek, saldırıların artarak yoğun bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

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