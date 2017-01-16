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Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Reuter haber ajansı, Türk kargo uçağının Kırgızistan'da düştüğünü, 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

16.01.2017 - 05:59
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Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Türkiye saati ile 04:45'te kaybolan uçak için bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Manas havalimanı yakınlarında düşen uçak Boeing 747 tipi jet olduğu belirtiliyor.

Reuters'in aktardığı habere göre kuçağın Bişkek yakınlarında düştüğü belirtiliyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN 15 KİŞİ UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YERDE YAŞAYAN İNSANLAR

Cenazesine ulaşılan 16 kişiden 1'inin pilot olduğu belirtilirken diğer 15 kişinin, uçağın düştüğü yerde yaşayan insanlar olduğu söyleniyor.

Uçağın kötü hava koşulları yüzünden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ayrıntılar gelecek...

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