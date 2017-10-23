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Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Cumhuriyet’in 94. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Atatürk'ü anmak için Anıtkabir ziyaret edildi.

23.10.2017 - 10:25
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Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Hür  ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi Türk Masonları Büyük Üstat Bülent Akkan Başkanlığında Atatürk’ü anmak için  Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

SAYGI DURUŞU VE ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ

Cumhuriyet’in 94. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulduktan sonra Büyük Üstat olan Bülent Akkan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti;

"Ulu Önder Atatürk,Türk Masonları olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yılında ideallerine olan bağlılığımız, hatırana olan sonsuz saygımız ve yeri doldurulamaz derin sevgimiz ile huzurlarındayız. Vatanına, milletine sadakat yemini ile bağlı olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlere bağlı, millet egemenliğine dayalı, özgürlükçü, laik düzeninin ilelebet süreceğine yönelik inancımızı her zamankinden daha da fazla koruyoruz.Bizler kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik gelişmiş ve gelişecek her türlü hareketin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.Büyük Türk Milletine çizdiğin yoldan ayrılmadan, Türk Aydınlanmasının en somut vücut bulmuş hali olan Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalıştığımızı her zaman olduğu gibi manevi huzurunda bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyoruz. Ülkesine, milletine yararlı birer Kamil İnsan olmak yolundaki çabalarımızda en büyük yol göstericimiz hiçbir zaman sönmeyecek ışığındır. Kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin değerini her geçen yıl daha da iyi anlıyor, aziz hatıran önünde saygı, sevgi ve sadakatle eğiliyoruz."

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

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