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Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde TTB "hayır" diyeceklerini açıkladı.

14.03.2017 - 11:20
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Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

Türk Tabipler Birliği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

HAYIR DİYECEKLER

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından yapılan açıklamada 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumunda doktorların "hayır" diyecekleri belirtildi.

Birlik, "Hekimler hayır diyor" adıyla bir videoda paylaştı.

Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

DARBEYİ KINAYAMAMIŞLARDI

Öte yandan aralarından Türk Tabipler Birliği'nin de olduğu birçok meslek örgütü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra sessiz kalmış ve darbeyi kınayamamışlardı.

Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

Türk Tabipler Birliği referandumda 'hayır' diyecek

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