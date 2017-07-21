Türk yıldızları Girne'de gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi.

TÜRK YILDIZLARI MANEVRALARIYLA BÜYÜLEDİ

Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı. Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi.

Türk Yıldızları, Girne semalarında gösteri düzenledi İZLE



ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ

Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile çok sayıda kişi izledi. Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.