Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri

Türk hava Kuvvetlerine bağlı dünyanın en iyi akrobasi timlerinden biri olan Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi.

Yıldızların gösterileri nefes kesti.

8 UÇAKLI TEK GÖSTERİ

Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları KKTC’de şov yaptı. Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki yedinci akrotime olan ’Türk Yıldızları’ 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde gösteri düzenledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca Girne semalarında düzenlediği gösteri hayranlıkla izlendi.

Türk yıldızlarından KKTC'de gösteri VİDEO









GÖKYÜZÜNDE TEHLİKELİ MANEVRALAR

Türk Yıldızları’nın; 4’lü, 3’lü, 2’li ve toplu geçişlerde sergilediği tehlikeli figürler izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirirken gösteri uçakların gökyüzünde kalp çizmerek gösteriyi sonlandırdı.