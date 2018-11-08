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Türkçe ezan isteyen CHP'li kendini savundu

Geçtiğimiz günlerde ezanın Türkçe okunması gerektiğini söyleyen ve parti disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz "Bir şey yapmadım ki" dedi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 17:20..
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Türkçe ezan isteyen CHP'li kendini savundu

Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, KENDİNİ SAVUNDU

Bugün CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki." diye konuştu.

Öte yandan Yılmaz, yarın 11.30'da TBMM'de basın açıklaması yapacak.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun VİDEO

Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disipline verildi haberi
Türkçe ezan isteyen CHP'li kendini savundu

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