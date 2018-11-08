taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42185
Euro
6.2083
Altın
1221.255
Borsa
93787.11
Gram Altın
213.542

Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disipline verildi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını istediğini belirten CHP'li Öztürk Yılmaz, parti disiplinine sevk edildi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disipline verildi

Türkiye bir yandan ekonomi, ABD ile ilişkiler ve yerel seçimleri konuşurken CHP'nin gündemi her zamanki gibi farklı.

"EZAN TÜRKÇE OKUNSUN"

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun VİDEO

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu sözlerin ardından Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, parti disiplinine sevk edildi. Disiplin kurulundan çıkacak karar ise merak konusu.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun haberi
Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disipline verildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

114
Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

132
CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

60
Mahsun Kırmızıgül'ün annesini soydular

Mahsun Kırmızıgül'ün annesini soydular

117
Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

123
AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

142
Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM