Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disipline verildi

Türkiye bir yandan ekonomi, ABD ile ilişkiler ve yerel seçimleri konuşurken CHP'nin gündemi her zamanki gibi farklı.

"EZAN TÜRKÇE OKUNSUN"

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun VİDEO

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu sözlerin ardından Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, parti disiplinine sevk edildi. Disiplin kurulundan çıkacak karar ise merak konusu.