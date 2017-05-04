taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.676
USD
3,5401
EURO
3,8578
ALTIN
140,51
PETR
50,3400

Turkcell hissedarı hisselerini satıyor

Turkcell'in en büyük hissedarı konumundaki İsveç merkezli telekom devi Telia, doğrudan hisselerinin yarısını sattı.

04.05.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. Ekonomi

s

Telia AB, İskandinavya ve Baltık bölgelerindeki faaliyetlerine odaklanmak amacıyla, Turkcell'deki yaklaşık yüzde 6.8'lik payı satıyor.

150 MİLYON ADET HİSSE SATILIYOR

Stokholm merkezli Telia, Çarşamba günü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada yaklaşık 150 milyon adet Turkcell hissesi satacağını duyurdu. Satılması planlanan bu pay, 12.28 TL'lik son kapanış fiyatı dikkate alındığında 520 milyon dolar gelir sağlayacak.

Telia, Aralık ayında olası satış için 287.6 milyon adet Turkcell hissesini kaydettirmişti. Bu satış sonrası Turkcell'in karmaşık ortaklık yapısı da tekrar değişmiş olacak.

Turkcell hissedarı hisselerini satıyor

DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 7'YE İNİYOR

Bu satış sonrası Telia'nın Turkcell’deki doğrudan payı yüzde 14’ten yüzde 7’ye indi. Telia’nın Turkcell’de dolaylı payı ise yüzde 24 seviyesinde. Hisse satışı sonrasında da Telia Company, Turkcell’in en büyük hissedarı olmaya devam edecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

63
Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

247
Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

30
Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana'da kız isteme: 6 ölü

50
Hakan Bayrakçı'nın CHP öngörüsü

Hakan Bayrakçı'nın CHP öngörüsü

96
Aleyna Tilki: Dünya starı olmama 355 gün kaldı

Aleyna Tilki: Dünya starı olmama 355 gün kaldı

56
FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM