Turkcell hissedarı hisselerini satıyor

Telia AB, İskandinavya ve Baltık bölgelerindeki faaliyetlerine odaklanmak amacıyla, Turkcell'deki yaklaşık yüzde 6.8'lik payı satıyor.

Stokholm merkezli Telia, Çarşamba günü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada yaklaşık 150 milyon adet Turkcell hissesi satacağını duyurdu. Satılması planlanan bu pay, 12.28 TL'lik son kapanış fiyatı dikkate alındığında 520 milyon dolar gelir sağlayacak.

Telia, Aralık ayında olası satış için 287.6 milyon adet Turkcell hissesini kaydettirmişti. Bu satış sonrası Turkcell'in karmaşık ortaklık yapısı da tekrar değişmiş olacak.

DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 7'YE İNİYOR

Bu satış sonrası Telia'nın Turkcell’deki doğrudan payı yüzde 14’ten yüzde 7’ye indi. Telia’nın Turkcell’de dolaylı payı ise yüzde 24 seviyesinde. Hisse satışı sonrasında da Telia Company, Turkcell’in en büyük hissedarı olmaya devam edecek.