taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

Türkiye- ABD ilişkileri yeniden canlanacak

Barack Obama döneminde gerilen Türkiye- ABD ilişkileri, yeni bir döneme girebilir.

14.01.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Barack Obama döneminde gerilen Türkiye- ABD ilişkileri Donald Trump'ın göreve gelmesiyle yeni bir döneme girebileceği ifade ediliyor.

Türkiye- ABD ilişkileri yeniden canlanacak

The Hill'de yer alan haberde, ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ilişkilerin düzelmesi için bir şans doğacağı belirtildi.

15 TEMMUZ'DAN SONRA İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

FETÖ'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fettullah Gülen'in iade edilmemesi ve ABD Hükümeti'nin bu konuda hiçbirşey yapmaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmış ve ilişkiler bozulmuştu.

Türkiye- ABD ilişkileri yeniden canlanacak

HEM AMERİKA HEM DE TÜRKİYE İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR

Haberde ayrıca Fettullah Gülen'in Amerika'da bulunmasının hem Türkiye, hem de Amerika için tehdit oluşturacağı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

120
HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

354
Mete Yarar: Vekilin ayağını ısıranı komando yaparım

Mete Yarar: Vekilin ayağını ısıranı komando yaparım

99
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı sistemi yorumu

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı sistemi yorumu

356
Deniz Baykal'a yapılan 'kaset komplosu' çözülüyor

Deniz Baykal'a yapılan 'kaset komplosu' çözülüyor

75
CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

399
Gezici araştırma şirketi en güvenilir isimleri sıraladı

Gezici araştırma şirketi en güvenilir isimleri sıraladı

402
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM