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Türkiye ABD'den vize misillemesi

ABD'nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini durdurmasının ardından Türkiye'den cevap gecikmedi.

08.10.2017 - 23:32
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Türkiye ABD'den vize misillemesi

ABD Türkiye'den vize başvurularını süresiz iptal ettiğini duyurmuştu. Türkiye ABD'nin bu kararına sessiz kalmadı ve aynı kararı ABD'deki Washington Büyükelçiliği de aldı.

VİZE VE E-VİZE ALAMAYACAKALR

Buna göre ABD vatandaşları Türkiye'ye vize başvurusu yapamayacak. ABD vatandaşları e-vize başvurusuyla internetten bu işlemi halledebiliyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre Amerikalıların e-vize almasının da önü kesildi.

Türkiye ABD'den vize misillemesi(Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama)

DIŞİŞLERİ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Türk büyükelçiliğinden bu karar geldi ama henüz Türk Dışişleri'nden bir açıklama gelmedi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması da bekleniyor.

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