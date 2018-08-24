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Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye'nin 2019'da S-400'leri teslim alacağını açıklaması üzerine ABD yine tehditler savurdu.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 00:26..
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Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

S-400 füzelerinin ABD'nin politikasına uygun olmadığını ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti.

ABD MÜTTEFİKİNİN GÜÇLENMESİNE KARŞI

ABD, Türkiye'nin savunmasını S-400 füzleriyle güçlendirecek olmasını sindiremiyor. NATO ülkesi olan Türkiye'nin S-400 değil de kendilerinin artıklarını almasını bekleyen ABD, beklemediği azimde bir Türkiye ile karşı karşıya.

Ankara'nın 2019 yılında S-400 sözleşmesini hayata geçireceğini açıklamasının ardından ABD bir kez daha tehditler savurdu.

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ

Sözcülerden Nauert, Türkiye'nin ya da başka bir NATO ülkesi olan müttefikinin S-400 almasına karşı olduklarını söyledi. S-400 savunma sisteminin NATO ülkelerinin sistemine uymadığını söyleyen Nauert, "S-400’lerin Türkiye dahil tüm müttefiklerimiz tarafından kullanılması bizim politikamıza ters." dedi.

Nauert şunları söyledi: ‘Bu haberi de ben şahsen görmedim ama eğer bu gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur. S-400’lerin Türkiye dahil tüm müttefiklerimiz tarafından kullanılması bizim politikamıza ters. Sorunun temel sebebi bu sistemlerin NATO sistemleri ile uyumlu olmaması. Dolayısıyla da müttefik ve ortaklarımızın S-400’leri satın almasına karşıyız. Ülkelere ve kurumlara karşı yaptırımları neyin tetikleyeceğini bütün müttefiklerimize çok açık bir şekilde anlattık."

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Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

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