Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Twitter hesabındanTürkiye ve Osmanlı aleyhinde paylaşımlarda bulunmuştu.

ASIL MESELE SEVAKİN

2017'nin son günlerinde Türkiye ile BAE arasında yaşanan krizin perde arkasındaki olayın Sevakin olduğu ortaya çıktı.

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika Emiri Sultan Bin Muhammed El Kasımi'ye, geçen yıllarda Sevakin'de turistik kent kurma projesinin sunulduğu belirtildi.

"İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ"

Emir Kasımi'nin tarihi mirasa tutkun olduğunu belirten Ebu Zeyd, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına dikkati çekerek, "Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

TURİZM GELİŞTİRME PROJESİ

Bakan Ebu Zeyd, Türkiye ve Sudan arasındaki Sevakin Adası Anlaşması'nın da turizm geliştirme projesi olduğunun altını çizdi.

STRATEJİK ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

Öte yandan 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyonu konusundaki çalışmalar devam ediyor.