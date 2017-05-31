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Türkiye dijital dönüşümünü sürdürüyor

80 milyon nüfusa sahip ülkemizde internet kullanıcı sayısı 50 milyona yakın.

31.05.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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48 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısı için en önemli adresler ise Facebook ve Youtube. Kullanıcı sayısı nezdinde Facebook ilk sırada gelse de, zaman geçirilen sitelere baktığımızda Türk sosyal medya kullanıcısının %57’sine hitap eden Youtube, istatistiklere göre Facebook’un gerisinde değil, aynı oranda popüler.

VİDEONUN GERİ DÖNÜŞÜ

Son birkaç yıldır, video içerik tüketim oranındaki ciddi artış da Youtube’un popülerliğini arttırmasında etkili oldu. Periscope, Vine ve Instagram gibi platformlar, anlık tüketilen ‘mikro’ içerikleri bir trend haline getiren Snapchat kültürü ile video dijital içeriğin vazgeçilmezlerinden. İlk başta belirttiğimiz gibi, internet endüstriyi ve toplumu değiştirmeyi sürdürüyor. Yeni konseptler, trendler yaratıyor. Video bloggerlığı ya da ‘vloggerlık’ da bunlardan bir tanesi. Eğer Youtube’da iseniz, Youtuberlık…

KİM BU 'YOUTUBE'LAR

Makyaj, güzellik gibi konularda, sosyal deney gibi ciddi ya da şakalara dayanan mizahi konularda video üreten Youtube kullanıcılarına Youtuber deniyor. Televizyon varken Youtube’da video çeken arkadaşların şansı ne olur diye düşünüyorsanız, size We Are Social’ın Digital in 2017 raporundan ilginç bir istatistik verelim; Türkiye’de internet kullanıcılarının %92’si her ay en az bir kere dijital platformlarda video izliyor.

Türkiye dijital dönüşümünü sürdürüyor

İŞKUR İLGİ GÖRDÜ

Youtube’u da bünyesinde barındıran Google ve İŞKUR arasında yapılan bir toplantıda alınan bir karar ses getiren türden oldu. İŞKUR, altı ilimizde Youtuber’lık eğitimi verme kararı aldı. Bu iller Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya. Youtube bloggerlığı bir ‘iş mi’ diye sorarsanız bazı bloggerların videolarında 30 bin TL, 40 bin TL gibi rakamlar karşılığında sponsorluk anlaşmaları yaptığını söylememiz sanırım yeterli olur.

Youtube video izlenme optimizasyonu gibi konularda hizmet veren İstanbul merkezli sosyal medya ajansı Crovu da, son dönemde Youtube konusunda bloggerların ve kurumsal markaların ilgisinin arttığını ifade eden firmalardan.   İŞKUR’un bu hamlesi, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızla sürdürdüğünü gösteren en son olaylardan biri olarak akıllarda yer etti

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