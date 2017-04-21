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Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Gazete Kutlu Doğum Haftası'nın FETÖ'nün teklifiyle ortaya çıktığını, bu haftanın hedefinin dinin içini boşaltıp, yozlaştırmak olduğunu yazdı

21.04.2017 - 10:13
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Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi bugünkü manşetinde Kutlu Doğum Haftası'nın aslında dini yozlaştırmak için bir araç olduğunu manşetine taşıdı.

GARABET SÜRÜYOR

Gazete, "FETÖ'nün İslam'ın altını oymaya yönelik adımlarının engellendiğini ancak Kutlu Doğum garabetinin sürdüğüne" dikkat çekti.

PERDE ARKASINDA FETO'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANIYOR

Buna göre Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, hicri yıla göre kutlanıyordu.

Diyanet 1989'da bu özel günü içine alan "Kutlu Doğum" adıyla hafta başlattı.

FETÖ'cü Mümtazer Türköne'nin teklifiyle kutlamaların her yıl nisan ayında yapılması kararlaştırıldı.

Böylece perde arkasında Hz. Muhammed'in değil, Gülen'in doğum günü kutlanmaya başlandı.

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Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

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