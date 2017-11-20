Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul'da yağışlı havanın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

TRAFİK KİLİT

Meteoroloji'nin uyarısı boşa çıkmadı, İstanbullular bugün güne yağışlı havayla başladı. Yağışın etkisiyle bazı kilit noktalarda trafik yoğunluğu arttı.

SICAKLI DÜŞÜYOR, YARIN FIRTINA VAR

Hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesi beklenen İstanbul'da, yarın ise fırtınanın etkisini göstermesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR BEKLENTİSİ

Hava sıcaklığı yurt genelinde de benzer oranda düşebilir. Ankara, Bolu ve Eskişehir çevresinde ise kar beklentisi var.

7 BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Öte yandan, açıklama yapan meteoroloji uzmanlar, yağışların 7 bölgede de etkisini sürdüreceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA RAPORU