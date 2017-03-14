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Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

The Times'ta çıkan başyazıda; Türk bakanlara karşı yasaklar uygulayan Hollanda ikiyüzlülükle suçlandı.

14.03.2017 - 10:10
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Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

Hollanda'nın Türkiye'ya karşı uyguladığı faşist politikalar, dünya medyasında geniş yer buluyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞERLERİ TERK EDİLDİ

İngiltere'de yayın yapan The Times'ta "Erdoğan yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir" başlığıyla çıkan başyazıda; Avrupa'da ifade özgürlüğü konusunda savunulan değerlerin terk edildiği belirtildi.

Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

"TUTARLI OLMAK GEREKİR"

Türk bakanlara karşı uygulanan yasaklar nedeniyle Hollanda'nın ve Avrupa'nın ikiyüzlülükle suçlandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi;

"Batılı devletler temel bir hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir. Putin yanlısı, Putin karşıtı; Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı, kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır ve buna saygı göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane sağlar.

Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

"TÜRK BAKANLARI SINIR DIŞI EDEREK.."

Hollanda'daki Mark Rutte hükümeti Türk bakanları sınır dışı ederek tehlikeli bir yola girdi. Bu hamle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik reform çağrılarının etkisini azalttı. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduğu NATO içindeki gerilimleri artırırken Türk kökenli göçmenlerin entegrasyonu konusunu daha da karmaşık hale getirdi."

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