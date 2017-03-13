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Türkiye Hollanda'ya iki nota verdi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, 3.kez Dışişleri'ne çağrıldı.

13.03.2017 - 11:33
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Türkiye- Hollanda arasındaki yaşanan siyasi kriz devam ediyor..

İKİ AYRI NOTA VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.

HOLLANDA MAKAMLARINDAN RESMİ YAZILI ÖZÜR BEKLENİYOR

Türkiye'nin Hollanda'ya verdiği notada, Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi.

3.KEZ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, 3.kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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