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Türkiye, ilk kez Rusya'dan ruble ile buğday alacak

Doları silah olarak kullanan ABD'ye karşı harekete geçen Rusya ve Türkiye, kendi paralarıyla ticaret yapmak için ilk önemli adımı atıyor.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 12:04..
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Türkiye, ilk kez Rusya'dan ruble ile buğday alacak

Türkiye'nin Rusya'dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacağı bildirildi. SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya'dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein buğday alacak.

TON BAŞINA 17 BİN RUBLE ÖDENECEK

Buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildiği açıklamada, ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi.

Türkiye, ilk kez Rusya'dan ruble ile buğday alacak

ULUSAL PARA BİRİMİNE GEÇME ÇALIŞMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu görüşe destek çıkarak, ikili ticarette ulusal para kullanımının, dış faktörlerin olumsuz etkisini en aza indirgeyeceğini vurgulamıştı.

Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye'ye 1.2 milyon ton buğday ihraç etmişti.

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