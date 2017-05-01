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Türkiye 'köy orkestrasına' sahip çıktı

Muş'ta orkestradaki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle festivale gidemeyecekleri gündeme gelmesinin ardından, Türkiye destek verdi.

01.05.2017 - 14:06
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Muş'un Varto ilçesine, bağlı Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmirli Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun hayırseverlerden temin ettiği enstrümanlarla kurduğu orkestra, Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edildi.

Türkiye 'köy orkestrasına' sahip çıktı

Türkiye köy orkestrasına sahip çıktı

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Orkestradaki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle festivale katılamayacaklarının gündeme gelmesinin ardından tüm Türkiye'den öğrencilere destek mesajları geldi. Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu ile irtibata geçen birçok hayırsever vatandaş, siyasetçi, dernek, sanatçı ve belediye başkanı, öğrencilerin festivale katılması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını iletti.

BELEDİYE TÜM MASRAFLARI ÜSTLENDİ

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in yaptığı açıklamada, "Varto Belediyesi olarak 40 öğrencimizi Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne, oradan da Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Belediye olarak öğrencilerimizin tüm masraflarını üstleniyoruz." dedi.

Türkiye 'köy orkestrasına' sahip çıktı

"SESİMİZİ DUYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu da orkestrayla ilgili haberlerin ardından Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonları aldığını söyledi. Tanrıkulu, "Bizim daha İstanbul'a gideceğimiz kesin değilken bile çocuklar çantalarını hazırlamışlardı. Ben gidemezsek diye çok üzülüyordum. Sesimizi duyan ve bize destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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