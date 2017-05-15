Türkiye-Macaristan Parlamentoları dostluk maçı yaptı

Macaristan'da çeşitli resmi ziyaretlerde bulunan TBMM heyeti, başkent Budapeşte'deki Nandor Hidegkuti Stadı'nda Macar milletvekilleri ile maç yaptı.

Karşılaşmayı Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan temsilcisi, büyükelçi Selda Çimen de izledi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ VAR"

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı, Giresun Milletvekili Adem Tatlı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Macaristan ile Türkiye'nin çok dostane ilişkilere sahip olduğunu, düzenlenen bu tür etkinliklerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, ''Zaten iki ülke arasında çok önemli bir iş birliği var. Özellikle de bazı Avrupa ülkelerinin son dönemde bize karşı sergilediği tavırlar göz önüne alınırsa Macaristan'ın bize karşı tutumu çok daha iyi.'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de iki yılda bir olmak üzere çok önemli uluslararası parlamentolar arası futbol turnuvaları düzenlendiğine değinen Tatlı, ''Turnuvalarda, İtalya, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Estonya, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan ve çeşitli Balkan ülkeleri yer alıyor. Macaristan ile ilk maçımızı 2004'te Zigetvar kentinde oynamıştık. 2006'da Zigetvar'ın kardeş şehri Trabzon olduğu için bir sonraki maçı orada düzenledik. Parlamentolar arası dostluk turnuvalarına Macaristan'ı istisnasız her defasında davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"VERİMLİ TEMASLARDA BULUNDUK"

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine geldikleri Macaristan'da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, ''Türkiye ve Macaristan dostluğunu artırmak için buradayız. Burada çok verimli temaslarda bulunduk.'' dedi.

Macaristan'da Osmanlı dönemine ait birçok eserin bulunduğuna da işaret eden Sancaklı, ''Türkiye ile Macaristan'ın dostluğu gerçekten çok eskiye dayanıyor. Birçok Macar arkadaşa ismini sorduğunuzda 'Atilla' cevabı alıyorsunuz. Bu dostluğu bu tür organizasyonlarla daha da pekiştirmeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN 7-2 KAZANDI

Macaristan'ın 7-2 galibiyetiyle biten maçta izleyiciler, "Türkler ve Macarlar kardeştir." şeklinde tempo tuttu.