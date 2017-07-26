Türkiye neden S-400 alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400'ler için imzaların atıldığını açıkladı.
ABD ENDİŞELİ
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek bu durumdan endişe duyacaklarını söylemişti.
KULLANILAN SİSTEMLER 60 YILLIK
ABD yapımı MIM-14 ve MIM-23 ile İngiltere yapımı kısa menzilli Raıer HSS'ye sahip olan Türkiye, bu hava savunma sistemlerinin 1950 ve 1960 yapımı olduğu için S-400 almayı planlıyor.
DÜNYADA KİM NE KULLANIYOR
Türkiye, eski havunma sistemlerini kullanırken dünyada çok daha iyi hava savunma sistemleri kullanılıyor:
Rusya: S-400
ABD: PATRİOT
Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen: EURO SAM
Çin yapımı: FD 2000
Dünyada kullanılan hava savunma sistemleri GALERİ
FOTOĞRAF: S-400
AMERİKA'NIN UNUTTUĞU BİR ŞEY VAR
NATO müttefiki olduğu için Türkiye'nin S-400'leri almasından rahatsız olan ABD ve Avrupa bu konuda çifte standart uyguluyor. Çünkü, Rus yapımı S-200 ve S-300'ü kullanan NATO üyesi ülkeler var: Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Almanya.
FOTOĞRAF: PATRİOT
2,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMANIN DETAYLARI
Rusya ile Türkiye arasında yapılacak 2,5 milyar dolarlık anlaşmanın detayları da belli oldu.
Anlaşmaya göre; Türkiye'ye, her bölükte 12 batarya olmak üzere 2 bölük füze sistemi ve toplam 96 uzun menzilli füze gelecek.
Bunun dışında, her bölüğün radar ve komuta merkezi aracı olacak.
FOTOĞRAF: FD 2000
ORTAK ÜRETİM
İlk sistem 2019 yılında Türkiye'ye teslim edilecek. Bu sistemler konuşlandıktan sonra diğer 2 sistem Türkiye ile Rusya ortaklığında üretilecek.
MİLLİ SİSTEM ÜRETİMİ
Bunun ardından; ROKETSAN ve HAVELSAN'ın çalışmalarıyla milli sistemin planlanması da planlanıyor.
FOTOĞRAF: EURO SAM