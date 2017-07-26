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Türkiye neden S-400 alıyor

67 yıllık hava savunma sistemlerini kullanan Türkiye, üretime katılma fırsatı nedeniyle Rusya'nın S-400'lerine yöneldi.

26.07.2017 - 10:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400'ler için imzaların atıldığını açıkladı.

ABD ENDİŞELİ

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek bu durumdan endişe duyacaklarını söylemişti.

KULLANILAN SİSTEMLER 60 YILLIK

ABD yapımı MIM-14 ve MIM-23 ile İngiltere yapımı kısa menzilli Raıer HSS'ye sahip olan Türkiye, bu hava savunma sistemlerinin 1950 ve 1960 yapımı olduğu için S-400 almayı planlıyor.

DÜNYADA KİM NE KULLANIYOR

Türkiye, eski havunma sistemlerini kullanırken dünyada çok daha iyi hava savunma sistemleri kullanılıyor:

Rusya: S-400

ABD: PATRİOT

Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen: EURO SAM

Çin yapımı: FD 2000

Dünyada kullanılan hava savunma sistemleri GALERİ

Türkiye neden S-400 alıyor

FOTOĞRAF: S-400

AMERİKA'NIN UNUTTUĞU BİR ŞEY VAR

NATO müttefiki olduğu için Türkiye'nin S-400'leri almasından rahatsız olan ABD ve Avrupa bu konuda çifte standart uyguluyor. Çünkü, Rus yapımı S-200 ve S-300'ü kullanan NATO üyesi ülkeler var: Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Almanya.

Türkiye neden S-400 alıyor

FOTOĞRAF: PATRİOT

2,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMANIN DETAYLARI

Rusya ile Türkiye arasında yapılacak 2,5 milyar dolarlık anlaşmanın detayları da belli oldu.

Anlaşmaya göre; Türkiye'ye, her bölükte 12 batarya olmak üzere 2 bölük füze sistemi ve toplam 96 uzun menzilli füze gelecek.

Bunun dışında, her bölüğün radar ve komuta merkezi aracı olacak.

Türkiye neden S-400 alıyor

FOTOĞRAF: FD 2000

ORTAK ÜRETİM

İlk sistem 2019 yılında Türkiye'ye teslim edilecek. Bu sistemler konuşlandıktan sonra diğer 2 sistem Türkiye ile Rusya ortaklığında üretilecek.

MİLLİ SİSTEM ÜRETİMİ

Bunun ardından; ROKETSAN ve HAVELSAN'ın çalışmalarıyla milli sistemin planlanması da planlanıyor.

Türkiye neden S-400 alıyor

FOTOĞRAF: EURO SAM

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