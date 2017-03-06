Türkiye, PKK/PYD'nin suyu kesti

Suriye'de bulunan Teşrin Barajı'ndaki su oranının azalması ve bundan ötürü Kobani ve Menbiç başta olmak üzere pek çok yerde elektrik kesintileri yaşanmasıyla ilgili PKK/PYD tutuştu.

"TÜRKİYE SUYUMUZU KESİYOR"

Rus sitesi Sputnik'e konuşan PKK/PYD'li terörist Ewwas Eli, "Kobani ve Menbiç ile çoğu yerin elektriği Teşrin barajı tarafından karşılanıyor. Baraj da su üzerinden çalışıyor. Barajın suyu Türkiye'den geliyor. Suyla ilgili uluslararası bir anlaşma var. Türkiye'deki Atatürk Barajı'ndan gelen su önce Suriye'ye, oradan da Irak'a gidiyor. Irak ve Suriye'nin bu gelen suda hakkı vardır. Suriye'de karışıklıklar çıkınca, Türkiye bu kanunu tanımamaya başladı. Türkiye bundan kaynaklı Fırat suyunu 1 ay tutuyor. Suyu tutuyor, tutuyor ve sonra birden bırakıyor. Bizim barajımız da küçüktür. Birden bırakılan suyu kaldıramıyor. Biz de mecburen barajımızı açıyoruz. Türkiye böyle iki üç defa suyu kapatıp bırakıyor. Suyun kesilmesiyle Kobani'de, Menbiç'te ve Sırrin'de elektrik sorunu yaşıyoruz. Günde en fazla 2 saatimiz oluyor. Mevcut suyla barajdaki suyu ancak 2 veya 3 saat çalıştırabiliyoruz. Şimdi içme suyunda dahi sorun yaşıyoruz." dedi.