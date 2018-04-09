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Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Suriye konusunda iş birliği yaparak Amerika'nın tepkisini çeken 3 ülke, şimdi de petrol ticaretinde dolara sırtını çevirecek.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 07:14..
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  2. Ekonomi
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşa son vermek için kolları sıvayan Türkiye, Rusya ve İran, Ankara'daki zirvede çözüm yolları aradı.

Suriye'deki katliamların durdurulması için yapılan zirve, bölgedeki teröristlere destek sağlayan Amerika'yı endişelendirdi.

Suriye konusunda üç ülke arasında görüşmeler devam ederken Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'tan kritik bir açıklama daha geldi.

TİCARETTE MİLLİ PARA

Novak, "Rusya, petrol ticaretinin Türkiye ve İran’ın milli paralarıyla yapma yollarını inceliyor çünkü bu konuda genel anlayış mevcut ve milli paraların kullanılması yönünde hareket edilmesi gerekir." diye konuştu.

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

ALTYAPI HAZIRLIĞI

Rus Bakan, "Petrol ödemelerinin milli parayla gerçekleşmesi için her üç ülkenin mali, ekonomi ve bankacılık altyapılarının hazırlanmasına ihtiyaç var." diyerek sözlerini noktaladı.

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